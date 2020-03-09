В Гомеле перекрыли город из-за снарядов, которые принесли на металлолом

Пока в пункте приема работали саперы - сотрудники ГАИ и милиция перекрыли прилегающую территорию для движения. Фото: ЧП Гомель ВКонтакте.

Два из шести боеприпасов оказались со взрывателями

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ЧП в областном городе произошло в понедельник, 9 марта, рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома в официальной группе во ВКонтакте.

В милицию позвонили из кооперации вторресурсов Гомеля и рассказали, что им принесли предметы похожие на снаряды. Немедленно по вызову выбыла группа разминирования, правоохранители предприняли все меры, чтобы оградить опасную территорию. Улицы, прилегающие к пункту приема металлолома, перекрыли сотрудники ГАИ.

– Среди принесенных в качестве вторсырья предметов оказались: пустой корпус от 120-миллиметровой минометной мины, так же пустой корпус от 81-миллиметровой минометной мины и «пустышка» от 75-миллиметрового артснаряда. Кроме того в металлоломе оказался 75-миллиметровый расколотый артснаряд без взрывателя и два артиллерийских взрывателя времен ВОВ, – на месте определили прибывшие специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 ВВ МВД.

Опасную находку вывезли на спецполигон, где уничтожили. После этого движение по Севастопольской улице Гомеля восстановили.

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