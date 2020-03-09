2020-03-09T19:28:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле перекрыли город из-за снарядов, которые принесли на металлолом

Два из шести боеприпасов оказались со взрывателями
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пока в пункте приема работали саперы - сотрудники ГАИ и милиция перекрыли прилегающую территорию для движения. Фото: ЧП Гомель ВКонтакте.Пока в пункте приема работали саперы - сотрудники ГАИ и милиция перекрыли прилегающую территорию для движения. Фото: ЧП Гомель ВКонтакте.
Изменить размер текста:

ЧП в областном городе произошло в понедельник, 9 марта, рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома в официальной группе во ВКонтакте.

В милицию позвонили из кооперации вторресурсов Гомеля и рассказали, что им принесли предметы похожие на снаряды. Немедленно по вызову выбыла группа разминирования, правоохранители предприняли все меры, чтобы оградить опасную территорию. Улицы, прилегающие к пункту приема металлолома, перекрыли сотрудники ГАИ.

– Среди принесенных в качестве вторсырья предметов оказались: пустой корпус от 120-миллиметровой минометной мины, так же пустой корпус от 81-миллиметровой минометной мины и «пустышка» от 75-миллиметрового артснаряда. Кроме того в металлоломе оказался 75-миллиметровый расколотый артснаряд без взрывателя и два артиллерийских взрывателя времен ВОВ, – на месте определили прибывшие специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 ВВ МВД.

Опасную находку вывезли на спецполигон, где уничтожили. После этого движение по Севастопольской улице Гомеля восстановили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Барановичского района, гуляя рядом с лесом наткнулся на снаряд.

Прибывшие саперы нашли еще одну находку со времен ВОВ (подробности).

Полочанин собрал в квартире арсенал боеприпасов, которые потом собирался сдать на металлолом.

За незаконное хранение против него возбудил уголовное дело (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гомеле перекрыли город из-за снарядов, которые принесли на металлолом
В Лунинецком районе пока мама спала, 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа
Видеофакт. Грабителя сельских банков в Гродненском районе задержали омоновцы
Российские компании поставят 200 тысяч тонн нефти без премий
Китайский эксперт назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса
В Гродно девушка залила горящее масло водой и устроила пожар в съемной квартире
Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за обвала цен на нефть
Сотруднику ГАИ пришлось стрелять в нетрезвого пассажира в Вилейском районе
В Оршанском районе опрокинулось такси - погиб водитель
За выходные в Беларуси коронавирус обнаружили еще у трех белорусов
Курс продажи доллара перешагнул отметку 2,4 рубля, евро - 2,75
Мужчина попал под поезд в Гомеле
Банк России приостановил покупку иностранной валюты