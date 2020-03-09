Вера и Дональд: Посмотрите на овчарку с уткой, которые подружились в Барановичах

Если не знать, что они товарищи, в какой-то момент за утку становится страшно

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Никогда не стоит сомневаться в силе дружбы! Это чувство толкает на подвиги, помогает устоять в невзгодах и, конечно, удивляет. Особенно удивительными являются примеры дружбы животных. Для братьев наших меньших дружба стирает любые преграды, даже продиктованные «сценарием» пищевой цепи.

В сети полно видеороликов с примерами необычной дружбы животных, но смотреть их можно бесконечно! Взять хотя бы райцентр в Брестской области: в Барановичах на подворье горожан жила серьезная охранница – овчарка Вера, но когда у нее появился пернатый напарник, сердце ее растаяло.

– Утка Дональд поселилась во дворе барановичан в июне 2019 года – сын попросил в подарок маленького утенка. Малыш получил гордое прозвище Дональд – в честь знаменитого мультяшного тезки. Однако, горделивая утя понравилась не только всем домочадцам, но и овчарке Вере, – рассказал ресурсу Intex-press читатель.

Теперь овчарка и селезень – неразлучные друзья. Дональд любит пощипывать Веру в шутку то за один, то за другой бок. Да и Вера не остается в долгу, то словно погонится за уткой, то даже прикусит, как будто в последний раз…

Да что рассказывать, посмотрите сами: это зрелище одновременно и милое и захватывающее!

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