2020-03-09T20:49:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйске четверо мужчин с пистолетом ограбили самогонщицу

Украли – двухлитровую банку с алкоголем
Надежда БУТОВИЧ
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Пьяные грабители ворвались ночью к знакомой, чтобы забрать бутыль с алкоголем. Фото: стоп-кадр фильма "Самогонщики".Пьяные грабители ворвались ночью к знакомой, чтобы забрать бутыль с алкоголем. Фото: стоп-кадр фильма "Самогонщики".
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Криминальный инцидент произошел на Могилевщине в начале февраля. В квартиру горожанки ночью ворвались четверо выпивших мужчин и, угрожая пистолетом, потребовали алкоголь. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Началось же все с посиделок компании из пяти бобруйчан. Мужчины выпивали, один напился так, что уже не мог ходить, а четверым его товарищам захотелось «продолжения банкета». Где найти алкоголь в поздний час, они придумали быстро.

– Один из фигурантов был знаком с потерпевшей и знал, что она нелегально приторговывает алкогольной продукцией. Однако платить за выпивку они не собирались – у знакомого бобруйчанки был с собой пневматический пистолет, – рассказали в пресс-службе.

Подельники пришли к квартире потерпевшей, позвонили в дверь, а когда женщина открыла, втолкнули ее внутрь и, угрожая оружием, стали требовать алкоголь. Забрав двухлитровую банку самогона, грабители ушли прочь.

– Напуганная женщина позвонила в милицию только утром. Правоохранителям потребовался всего час, чтобы задержать всех подозреваемых. К тому моменту они уже оказались в разных частях города: кто-то был уже на работе, кто-то – еще дома. На квартире одного из них нашли двухлитровую банку с недопитым самогоном. Возбуждено уголовное дело по статье разбой, – добавили в МВД.

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