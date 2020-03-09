В Бобруйске четверо мужчин с пистолетом ограбили самогонщицу
Криминальный инцидент произошел на Могилевщине в начале февраля. В квартиру горожанки ночью ворвались четверо выпивших мужчин и, угрожая пистолетом, потребовали алкоголь. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Началось же все с посиделок компании из пяти бобруйчан. Мужчины выпивали, один напился так, что уже не мог ходить, а четверым его товарищам захотелось «продолжения банкета». Где найти алкоголь в поздний час, они придумали быстро.
– Один из фигурантов был знаком с потерпевшей и знал, что она нелегально приторговывает алкогольной продукцией. Однако платить за выпивку они не собирались – у знакомого бобруйчанки был с собой пневматический пистолет, – рассказали в пресс-службе.
Подельники пришли к квартире потерпевшей, позвонили в дверь, а когда женщина открыла, втолкнули ее внутрь и, угрожая оружием, стали требовать алкоголь. Забрав двухлитровую банку самогона, грабители ушли прочь.
– Напуганная женщина позвонила в милицию только утром. Правоохранителям потребовался всего час, чтобы задержать всех подозреваемых. К тому моменту они уже оказались в разных частях города: кто-то был уже на работе, кто-то – еще дома. На квартире одного из них нашли двухлитровую банку с недопитым самогоном. Возбуждено уголовное дело по статье разбой, – добавили в МВД.
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