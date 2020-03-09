Смертельное развлечение: в Бресте зацепер без страховки залез на девятиэтажку

Изменить размер текста: A A

Экстремальное видео «подвигов» неизвестного молодого человека опубликовала администрация сообщества во ВКонтакте «Онлайн Брест».

По информации группы, инцидент произошел в областном городе в воскресенье, 8 марта. На девятиэтажку на брестской улице Куйбышева без страховки забрался парень. Видео снимали прохожие, которые, однако, могут оказаться и друзьями правонарушителям, снимавшими видео ради лайков в соцсетях.

Ролик начинается, когда зацепер, находясь на уровне примерно 6 этажа, продолжает карабкаться вверх, цепляясь за отверстия вспомогательных помещений. Человек внизу окликает его, спрашивая не вызвать ли милицию, второй утихомиривает «говоруна»: «Не отвлекай его»!. Далее видео обрывается и ролик заканчивается фото, на которых хулиган уже почти на крыше с поднятой вверх рукой – на нем черные шапка и балаклава, наглухо закрывающие лицо.

В комментариях брестчане разделились: одни называют поступок глупым и бездумным, а другие бахвалятся, мол, сами не раз так делали. А какое ваше мнение?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ради лайков гродненка за веревку, привязанную к «БМВ» покатала сына-хоккеиста по городу.

За нарушение ПДД привлекли и мать, и сына (подробности).

В Гродно подростки от нечего делать свешиваются на руках с 5 этажа.

Опасный трюк сняли прохожие (подробности).