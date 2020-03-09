2020-03-09T21:13:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Смертельное развлечение: в Бресте зацепер без страховки залез на девятиэтажку

Устрашающий ролик появился в соцсетях [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Парень взобрался по фасаду здания на 9 этаж. Фото: стоп-кадр видео.Парень взобрался по фасаду здания на 9 этаж. Фото: стоп-кадр видео.
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Экстремальное видео «подвигов» неизвестного молодого человека опубликовала администрация сообщества во ВКонтакте «Онлайн Брест».

По информации группы, инцидент произошел в областном городе в воскресенье, 8 марта. На девятиэтажку на брестской улице Куйбышева без страховки забрался парень. Видео снимали прохожие, которые, однако, могут оказаться и друзьями правонарушителям, снимавшими видео ради лайков в соцсетях.

Ролик начинается, когда зацепер, находясь на уровне примерно 6 этажа, продолжает карабкаться вверх, цепляясь за отверстия вспомогательных помещений. Человек внизу окликает его, спрашивая не вызвать ли милицию, второй утихомиривает «говоруна»: «Не отвлекай его»!. Далее видео обрывается и ролик заканчивается фото, на которых хулиган уже почти на крыше с поднятой вверх рукой – на нем черные шапка и балаклава, наглухо закрывающие лицо.

В комментариях брестчане разделились: одни называют поступок глупым и бездумным, а другие бахвалятся, мол, сами не раз так делали. А какое ваше мнение?

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Зацепер залез на крышу девятиэтажки. Брест. 08.03.2020г..

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