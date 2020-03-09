Гродненец купил в интернете автомагнитолу, а получил корпус заполненный песком

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О жертве очередной интернет-аферы рассказали в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.

На уловку попался житель Гродно. К мошенникам мужчину «привела» реклама о продаже автомобильных магнитол. Сначала он перешел по ссылке на сайт магазина, где выбрал понравившуюся модель, потом нажал кнопку «купить», и вскоре ему перезвонили.

– Потерпевшему позвонили с российского номера, звонил якобы оператор, который уточнял данные покупателя. Через какое-то время посылка, отправленная наложенным платежом, оказалась на почте. Сумма составила 108 белорусских рублей. Загвоздка была в том, что вскрыть посылку можно было только после подтверждения ее оплаты – в коробке оказались корпус от магнитолы и два мешочка с песком. Номер колл-центра после получения посылки стал недоступен. Отправленные почтой средства автоматически списались на счета других государств – отследить их невозможно, – уточнили в пресс-службе.

СК расследует уголовное дело о мошенничестве. Как уточнили в УВД, это не первый похожий инцидент в облцентре. Чаще всего горожане попадаются на интернет-баннер мошенников, где две автомагнитолы предлагают купить по цене одной. Чтобы не стать жертвами мошенников, правоохранители советуют гражданам покупать товары только на проверенных сайтах у надежных продавцов.

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