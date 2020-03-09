От Renault осталось месиво после столкновения с фурой: один человек погиб, трое госпитализированы

Водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в стоявшую фуру. Фото: МВД.

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Страшная авария произошла в Лиозненском районе в понедельник, 9 марта, сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

В дорожно-транспортное происшествие попали легковая «Рено Меган» и грузовой «Мерседес».

– Водитель грузовика припарковался на правой стороне автодороги Р-21 направлением Витебск – граница России, на участке трассы недалеко от деревни Заольша. Примерно в 16.00 часов по дороге проезжал легковой «Рено» с четырьмя людьми в машине. В какой-то момент 52-летний водитель легковушки, не справившись с управлением, на полном ходу въехал в стоящий грузовик, – проинформировали в пресс-службе.

Из аварийного авто людей деблокировали спасатели. Фото: МВД.

На фото видны последствия аварии: от передней части «Рено» остался лишь слабо узнаваемый остов. У 28-летнего пассажира легковушки не было шанса выжить, он погиб на месте ДТП. С тяжелыми травмами в реанимацию ближайшей больницы был доставлен 38-летний пассажир. Еще двоим из «Мегана»: 52-летнему водителю и 26-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков. Пострадавших из авто деблокировали и передавали медикам спасатели.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.

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