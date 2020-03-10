2020-03-10T08:28:51+03:00
Общество
КП Беларусь

В ВОЗ признали, что угроза пандемии из-за коронавируса вполне реальна

Но все не так плохо, как может показаться
Алла БЕЛУГА
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Сейчас общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 109,5 тысяч человек. Фото: pixabay.com.Сейчас общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 109,5 тысяч человек. Фото: pixabay.com.
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За последние 2 месяца коронавирус распространился с локального на глобальный уровень. Сейчас общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 109,5 тысяч человек и продолжает расти. Наиболее сложная ситуация сложилась в Италии, Китае и Иране. Италия с 10 марта ввела карантин в стране из-за 9,2 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стране закрылись университеты, школы, театры, а также введен запрет на передвижение по стране без особой надобности.

Сейчас случаи заражения произошли более чем в 100 странах, чаще всего погибают ослабленные и пожилые люди, а противовирусного лекарства все еще не изобрели. Говорит ли это, что коронавирус вышел на уровень пандемии? В феврале, на пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что теоретически вспышка вирусной инфекции может достигнуть пандемии, но не сейчас.

- Сейчас мы не видим свидетельств неконтролируемого распространения коронавируса, так же как и значительного числа тяжелых и летальных случаев в глобальном масштабе, — говорил глава ВОЗ.

А вот 9 марта Тедрос Гебрейесус уже назвал угрозу пандемии реальной. Пандемии в истории человечества случались не раз, но «это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать».

- Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной, - говорит Тедрос Гебрейесус.

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