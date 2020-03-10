2020-03-10T08:59:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Министерство обороны Беларуси готовится к высшей степени боевой готовности

Из запаса будут призваны более тысячи человек и задействовано 200 единиц боевой техники
Алла БЕЛУГА
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Так в ведомстве смогут оценить, насколько слаженно наши войска могут дать отпор в случае чего.Фото: pixabay.com.Так в ведомстве смогут оценить, насколько слаженно наши войска могут дать отпор в случае чего.Фото: pixabay.com.
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По распоряжению министра обороны в Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск, в высшую степень боевой готовности приводится ряд воинских частей. Для этого также будут призваны из запаса более тысячи человек, сообщает Минобороны Беларуси.

- В проверке будут задействованы около 6 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники, - уточнили в Минобре.

Зачем все это? Чтобы оценить, насколько слаженно наши войска могут дать отпор в случае чего.

- Цель – проверка способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск, - сообщается в ведомстве. - Кроме того, будет осуществляться проверка состояния вооружения, военной и специальной техники, в том числе находящейся на хранении.

Проверка завершится проведением тактического учения, который даст оценку способности войск выполнить поставленные задачи.

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