КП Беларусь
Застрявшую в мозырской решетке девичью ногу доставали спасатели
11-летняя пленница не пострадала
Фото злополучной решетки: gomel.mchs.gov.by.
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9 марта в 14-07 по телефону «101» сообщили, что на бульваре Юности в Мозыре произошло ЧП. У 11-летней девочки застряла нога в металлической решетке слухового окна подвала, рассказывают в Гомельском областном управлении МЧС.
Прибывшие спасатели выяснили, что девочка играла на улице возле подъезда, случайно застряла ногой в металлической решетке у подвала и самостоятельно освободиться не смогла.
Работниками МЧС при помощи специальных инструментов освободили ногу ребенка. В медицинской помощи девочка не нуждается.