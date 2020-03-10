2020-03-10T09:41:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Застрявшую в мозырской решетке девичью ногу доставали спасатели

11-летняя пленница не пострадала
Алла БЕЛУГА
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Фото злополучной решетки: gomel.mchs.gov.by.Фото злополучной решетки: gomel.mchs.gov.by.
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9 марта в 14-07 по телефону «101» сообщили, что на бульваре Юности в Мозыре произошло ЧП. У 11-летней девочки застряла нога в металлической решетке слухового окна подвала, рассказывают в Гомельском областном управлении МЧС.

Прибывшие спасатели выяснили, что девочка играла на улице возле подъезда, случайно застряла ногой в металлической решетке у подвала и самостоятельно освободиться не смогла.

Работниками МЧС при помощи специальных инструментов освободили ногу ребенка. В медицинской помощи девочка не нуждается.

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