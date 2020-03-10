Застрявшую в мозырской решетке девичью ногу доставали спасатели

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9 марта в 14-07 по телефону «101» сообщили, что на бульваре Юности в Мозыре произошло ЧП. У 11-летней девочки застряла нога в металлической решетке слухового окна подвала, рассказывают в Гомельском областном управлении МЧС.

Прибывшие спасатели выяснили, что девочка играла на улице возле подъезда, случайно застряла ногой в металлической решетке у подвала и самостоятельно освободиться не смогла.

Работниками МЧС при помощи специальных инструментов освободили ногу ребенка. В медицинской помощи девочка не нуждается.