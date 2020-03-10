2020-03-10T10:45:03+03:00
Экономика
КП Беларусь

Женщине из Малориты не хотели оплачивать больничный, пока не вмешался прокурор

С ней не заключили письменный договор, но его отсутствие не означает отсутствия трудовых отношений
Алла БЕЛУГА
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Зарплату еженщине выплачивали, не проводя деньги в бухгалтерском учете, а также не платили за нее взносы в ФСЗН и налоги.Зарплату еженщине выплачивали, не проводя деньги в бухгалтерском учете, а также не платили за нее взносы в ФСЗН и налоги.Фото: Алла БЕЛУГА
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Как сообщил газете «Голас часу» прокурор Малоритского района Роман Гузюк, во время личного приема граждан к нему обратилась жительница Малориты, которой наниматель не выплатил пособие по временной нетрудоспособности из-за полученной травмы.

При рассмотрении обращения прокуратура выявила интересные факты. Так оказалось, что с обратившейся женщиной наниматель вообще не заключил письменный трудовой договор или договор подряда. Зарплату ей выплачивали, не проводя деньги в бухгалтерском учете, а также не платили за работницу взносы в ФСЗН и налоги.

В ФСЗН отсутствовала даже информация о приеме на работу женщины, и соответственно, когда она получила серьезную травму и почти полгода проходила лечение, то не могла получить оплачиваемый больничный из ФСЗН. Всего за время работы женщины наниматель не перечислил в бюджет подоходный налог в размере 211,54 рублей, а также обязательные страховые взносы - 783,74 рублей. Руководители фирмы компенсировали все суммы и получили административную ответственность, а женщине был оплачен больничный в размере 2578,61 рублей.

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Женщине из Малориты не хотели оплачивать больничный, пока не вмешался прокурор
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