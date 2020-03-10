2020-03-10T12:09:43+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Минздрав: в Беларуси от коронавируса вылечились трое человек

Их скоро отпустят из стационара
Алла БЕЛУГА
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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У иранского студента из БНТУ получен третий отрицательный результат теста, сообщает пресс-служба Минздрава. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал (предположительно, его девушка и отец), тоже отрицательные результаты тестов на вирусную инфекцию, все трое будут выписаны из стационара.

Состояние остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.

Что касается трех пациентов, которые относятся к контактам 1-го уровня, вернувшихся из Италии, то в выходные они получили три положительных теста. Значит, результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились. В каких городах подтвердились заражения, не сообщается, но можно предположить, что речь идет о Витебске.

- Однако превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания. На сегодняшний день эти три пациента чувствуют себя удовлетворительно. Температура нормальная, жалоб нет, - говорится в сообщения Минздрава.

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