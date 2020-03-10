В Беларуси число заразившихся китайским коронавирусом достигло 9 человек

Еще три случая подтвердили на выходных, все они контактировали с вернувшимися из Италии

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За прошедшие выходные в Беларуси коронавирус обнаружили еще у трех белорусов, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник. Всего же число заболевших в стране достигло 9 человек. Все они находились в стационаре, поэтому не успели заразить много людей.

Напомним, первым в стране пациентом с китайским вирусом стал иранец, студент БНТУ. На сегодняшний день анализ подтвердил, что он вылечился, а те, с кем он тесно контактировал, не заболели.

Вторым пациентом стала дизайнер из Витебска, которая вернулась с недели моды в Милане. По иронии судьбы она представляла на прошедшей ранее Неделе моды в Беларуси дизайнерские защитные маски. Все контакты 1-го уровня (мужа и четверых детей) также госпитализировали и проверили. Сегодня Минздрав подтвердил наличие коронавируса еще у троих человек, которые контактировали с вернувшимися из Италии, но о ком идет речь, не ясно. Об оставшихся четырех заразившихся людях тоже ничего не известно, это уже врачебная тайна.

- Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения, - сообщили 10 марта в Минздраве.

При этом специалисты Минздрава отметили, что в Беларуси распространены такие штаммы коронавируса, при которых заболевание протекает в более легкой форме.

- Что касается ситуации по коронавирусу, ее по-прежнему оцениваем как контролируемую и управляемую. Больших рисков ее выхода из-под контроля не видим, - заявил Владимир Караник.

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