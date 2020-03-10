2020-03-10T13:34:14+03:00
Экономика
КП Беларусь

Житель Кобрина просил знакомых привезти ему бытовую технику из Польши и получил за это штраф более $23 тысяч

Оказалось, технику «для личного пользования» он продавал
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Из-за предприимчивого мужчины госбюджет недосчитался таможенных платежей на сумму более 71 тысяча рублей.Из-за предприимчивого мужчины госбюджет недосчитался таможенных платежей на сумму более 71 тысяча рублей.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
Изменить размер текста:

Мужчина находил людей, которые ехали в Польшу, чтобы они привозили ему иностранную бытовую технику через таможенную границу под видом товаров для личного пользования, сообщили в прокуратуре Брестской области. «Помощников» он искал среди знакомых и в интернете, а те забирали покупки в магазинах города Бяла-Подляска и в пунктах таможенного оформления указывали, что будут использовать товары для личных нужд. Техника затем продавалась.

Таким образом с 22 сентября 2016 года по 3 декабря 2017 года из-за предприимчивого мужчины наш бюджет недосчитался таможенных платежей на сумму более 71 тысяча рублей.

Суд Московского района Бреста признал жителя Кобрина виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей и назначил штраф 2000 базовых величин (54 тысячи рублей). Свою вину мужчина не признал и причиненный ущерб не возместил, его апелляцию суд оставил без удовлетворения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
До конца 2020 года Польша будет выдавать бесплатные визы некоторым белорусам
Белавиа отменила все рейсы в Милан из-за коронавируса
Житель Кобрина просил знакомых привезти ему бытовую технику из Польши и получил за это штраф более $23 тысяч
В Беларуси число заразившихся китайским коронавирусом достигло 9 человек
Минздрав: в Беларуси от коронавируса вылечились трое человек
Женщине из Малориты не хотели оплачивать больничный, пока не вмешался прокурор
Застрявшую в мозырской решетке девичью ногу доставали спасатели
Министерство обороны Беларуси готовится к высшей степени боевой готовности
В ВОЗ признали, что угроза пандемии из-за коронавируса вполне реальна
От Renault осталось месиво после столкновения с фурой: один человек погиб, трое госпитализированы
Гродненец купил в интернете автомагнитолу, а получил корпус, заполненный песком
Смертельное развлечение: в Бресте зацепер без страховки залез на девятиэтажку
В Бобруйске четверо мужчин с пистолетом ограбили самогонщицу
Вера и Дональд: Посмотрите на овчарку с уткой, которые подружились в Барановичах
В Гомеле перекрыли город из-за снарядов, которые принесли на металлолом
В Лунинецком районе 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа, пока мама спала
Видеофакт. Грабителя сельских банков в Гомельском районе задержали омоновцы
Российские компании поставят 200 тысяч тонн нефти без премий
Китайский эксперт назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса
В Гродно девушка залила горящее масло водой и устроила пожар в съемной квартире
Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за обвала цен на нефть
Сотруднику ГАИ пришлось стрелять в нетрезвого пассажира в Вилейском районе
В Оршанском районе опрокинулось такси - погиб водитель
За выходные в Беларуси коронавирус обнаружили еще у трех белорусов
Курс продажи доллара перешагнул отметку 2,4 рубля, евро - 2,75
Мужчина попал под поезд в Гомеле
Банк России приостановил покупку иностранной валюты