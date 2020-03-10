Белавиа отменила все рейсы в Милан из-за коронавируса

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Авиакомпания "Белавиа" приостановила полеты в Милан. Сообщение об этом появилось на сайте авиаперевозчика.

- В связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд в 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой короновируса авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск - Милан - Минск с 12 марта по 2 апреля включительно, - сообщили в авиакомпании.

Для авиабилетов, приобретенных на эти даты, возможен полный возврат стоимости билета или перенос полета на дату до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы "Белавиа" Минск - Рим - Минск. Вернуть или обменять билеты можно по месту их оплаты.

КСТАТИ

Лоукостеры Ryanair и Wizzair также из-за распространения коронавируса Covid-19 сокращают свою программу полетов на короткие расстояния (в основном в Италию) в течение двухнедельного периода с 3 по 17 марта 2020 года.

Авиакомпании отметили уменьшение количества бронирований и значительный рост неявок пассажиров на рейсах, особенно из Италии и внутри нее.