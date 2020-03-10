До конца 2020 года Польша будет выдавать бесплатные визы некоторым белорусам

Для белорусов постарше виза будет стоить 80 евро до июня 2020 года. Потом она подешевеет до 35 евро. Фото: Оксана БРОВАЧ

Повезет детям до 18 лет, а также участникам международных конференций в возрасте до 25 лет

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Польша будет выдавать бесплатные визы белорусским детям и молодежи, сообщили на сайте польской дипмиссии в Беларуси.

Министр иностранных дел Польши до вступления в силу соглашения между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима подписал постановление о введении нулевой тарифной ставки за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз для граждан Беларуси в возрасте 6 - 18 лет. Кроме них на бесплатные визы могут претендовать люди в возрасте до 25 лет, которые принимают участие в семинарах, конференциях, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями.

- Нулевая тарифная ставка действует исключительно на территории Беларуси до 31 декабря 2020 года. Заявители не освобождаются от обязанности оплаты в случае повторного приема и рассмотрения визовых анкет на получение шенгенских или национальных виз, - обратили внимание в посольстве.