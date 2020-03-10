2020-03-10T14:29:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

До конца 2020 года Польша будет выдавать бесплатные визы некоторым белорусам

Повезет детям до 18 лет, а также участникам международных конференций в возрасте до 25 лет
Алла БЕЛУГА
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Для белорусов постарше виза будет стоить 80 евро до июня 2020 года. Потом она подешевеет до 35 евро.Для белорусов постарше виза будет стоить 80 евро до июня 2020 года. Потом она подешевеет до 35 евро.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Польша будет выдавать бесплатные визы белорусским детям и молодежи, сообщили на сайте польской дипмиссии в Беларуси.

Министр иностранных дел Польши до вступления в силу соглашения между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима подписал постановление о введении нулевой тарифной ставки за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз для граждан Беларуси в возрасте 6 - 18 лет. Кроме них на бесплатные визы могут претендовать люди в возрасте до 25 лет, которые принимают участие в семинарах, конференциях, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями.

- Нулевая тарифная ставка действует исключительно на территории Беларуси до 31 декабря 2020 года. Заявители не освобождаются от обязанности оплаты в случае повторного приема и рассмотрения визовых анкет на получение шенгенских или национальных виз, - обратили внимание в посольстве.

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