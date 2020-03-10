2020-03-10T16:26:37+03:00
Экономика
КП Беларусь

В пятницу 13 марта можно получить бесплатную консультацию нотариуса

Правда, только в рабочее время
Алла БЕЛУГА
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Такая акция приуроченна к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь. В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, - объяснили в Белорусской нотариальной палате.

Обратиться можно по вопросам оформления наследства, составления завещаний, брачных договоров, продажи недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юрлиц или ИП либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса».

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