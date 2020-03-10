2020-03-10T16:31:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды на остаток рабочей недели 11-13 марта: штормовое предупреждение

Дожди, порывистый ветер и тепло
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Зимы в Беларуси не было, да и весна пришла странная.Зимы в Беларуси не было, да и весна пришла странная.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Беларуси из-за сильного ветра на несколько дней синоптики объявили штормовое предупреждение. Из-за этого в стране ввели оранжевый уровень опасности.

- Внимание! Днем 11 марта (среда) по западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду, – предупредили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер ожидается южный, днем с переходом на западный, а также облачная с прояснениями погода. Но ночью по западу, а днем - также во многих других районах страны пройдут кратковременные дожди.

Температурный столбик 11 марта поднимется в ночные часы от -1 до +5°С, а днем до 5-12°С тепла, по юго-западу потеплеет даже до +14°С.

В четверг днем (12 марта), а также ночью и утром в пятницу (13 марта) на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-22 м/с.

До выходных будет тепло: кратковременные дожди пройдут лишь в некоторых районах, по большей части территории будет от +6 до +13°С, и даже до +16°С - в юго-западных районах. А к выходных традиционный «подарок» белорусам от небесной канцелярии в виде очередного похолодания.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Театральный фестиваль «М.@rt.контакт» в Могилеве отменили из-за угрозы коронавируса
Польские пограничники не будут пускать в страну людей с подозрением на коронавирус
Прогноз погоды на остаток рабочей недели 11-13 марта: штормовое предупреждение
В пятницу 13 марта можно получить бесплатную консультацию нотариуса
До конца 2020 года Польша будет выдавать бесплатные визы некоторым белорусам
Белавиа отменила все рейсы в Милан из-за коронавируса
Житель Кобрина просил знакомых привезти ему бытовую технику из Польши и получил за это штраф более $23 тысяч
В Беларуси число заразившихся китайским коронавирусом достигло 9 человек
Минздрав: в Беларуси от коронавируса вылечились трое человек
Женщине из Малориты не хотели оплачивать больничный, пока не вмешался прокурор
Застрявшую в мозырской решетке девичью ногу доставали спасатели