Прогноз погоды на остаток рабочей недели 11-13 марта: штормовое предупреждение

Зимы в Беларуси не было, да и весна пришла странная. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Беларуси из-за сильного ветра на несколько дней синоптики объявили штормовое предупреждение. Из-за этого в стране ввели оранжевый уровень опасности.

- Внимание! Днем 11 марта (среда) по западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду, – предупредили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер ожидается южный, днем с переходом на западный, а также облачная с прояснениями погода. Но ночью по западу, а днем - также во многих других районах страны пройдут кратковременные дожди.

Температурный столбик 11 марта поднимется в ночные часы от -1 до +5°С, а днем до 5-12°С тепла, по юго-западу потеплеет даже до +14°С.

В четверг днем (12 марта), а также ночью и утром в пятницу (13 марта) на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-22 м/с.

До выходных будет тепло: кратковременные дожди пройдут лишь в некоторых районах, по большей части территории будет от +6 до +13°С, и даже до +16°С - в юго-западных районах. А к выходных традиционный «подарок» белорусам от небесной канцелярии в виде очередного похолодания.