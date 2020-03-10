Театральный фестиваль «М.@rt.контакт» в Могилеве отменили из-за угрозы коронавируса

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Нечасто до Могилева доходят стоящие культурные мероприятия, тем более международного масштаба. Вот и в этот раз не дошли. Международный молодежный театральный фестиваль «М.@rt.контакт», который должен был пройти в Могилеве, отменили. И даже не из-за художественного уровня, а чтобы не допустить распространения вируса в Беларуси.

- Такое решение было принято Могилевским облисполкомом и оргкомитетом фестиваля. Это связано с тем, что в 9 из 11 стран-участниц зарегистрированы вспышки коронавируса, - отметил начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок.

Главврач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Нечай говорит, для проведения фестиваля необходим дополнительный комплекс противоэпидемических мероприятий, которые требуют много времени, серьезной организационной подготовки и финансовых затрат. Судя по всему, денег на это в бюджете не нашлось.

Купленные билеты можно будет вернуть в кассу Могилевского областного драматического театра с 12 марта в течение месяца. При этом все остальные культурные мероприятия в Могилеве будут проходить по плану.