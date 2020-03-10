2020-03-10T18:22:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Хотели сделать кувалду из боеприпаса: в Жлобинском районе погиб сварщик

Неизвестный предмет нашли накануне
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Жлобинском районе погиб сварщик. Фото: СКВ Жлобинском районе погиб сварщик. Фото: СК
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В Жлобинском районе случилась беда: двое работников сельхозпредприятия решили сделать кувалду из металлического предмета, который нашли накануне. Пока неизвестно, что это был за предмет, но он взорвался с такой силой, что один из мужчин погиб на месте.

- В помещении одного из цехов при воздействии на данный предмет сварочного аппарата произошел взрыв, в результате которого 51-летний сварщик получил телесные повреждения, от которых скончался, - сообщает Следственный комитет.

- По предварительной информации, это был фрагмент боеприпаса. Сейчас следователи работают на месте взрыва, опрашивают работников и администрацию сельхозпредприятия.

Судя по всему, второй кулибин не пострадал. Кстати, на днях в Гомеле в пункт сдачи металлолома принесли корпуса от минометных мин. Обошлось без взрывов - опасную находку вовремя заметили.

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