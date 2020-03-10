2020-03-10T19:10:44+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белавиа» отменяет рейсы в Милан из-за коронавируса

Слетать в Рим пока еще можно
Павел МИЦКЕВИЧ
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«Белавиа» отменяет рейсы в Милан«Белавиа» отменяет рейсы в МиланФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Национальная авиакомпания «Белавиа» сообщила о приостановке выполнения рейсов в итальянский Милан. Пока - до 2 апреля. Вылеты пришлось отменить из-за постановления правительства Италии о запрете на въезд и выезд из 15 провинций в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

В «Белавиа» добавили, что уже купленные билеты можно вернуть по месту оплаты за полную стоимость или перенести поездку на любой рейс до 31 мая. Речь идет об обмене билетов в пределах одного класса по тому же маршруту.

Кроме того, билет в Милан пока еще можно поменять на прямой рейс «Белавиа» до Рима. Ближайший вылет - 11 марта.

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