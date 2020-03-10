2020-03-10T19:52:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пенсионера МВД в Светлогорске поймали на браконьерстве и нашли у него склад оружия

Владельца арсенала будут судить по уголовной статье
Павел МИЦКЕВИЧ
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У пенсионера МВД нашли целый арсенал. Фото: ranak.meУ пенсионера МВД нашли целый арсенал. Фото: ranak.me
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Недавно работники Светлогорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали мужчину, незаконно ловившего рыбу - сетями. А при осмотре двора сельчанина нашли множество боеприпасов как времен войны, так и винтовочные патроны 1980-х годов.

Помимо этого у сельчанина обнаружены шесть стволов: два незарегистрированных ружья, винтовка Мосина, обрез винтовки Мосина, сигнальный пистолет. А еще и самопал, три гранаты, примерно триста патронов, взрыватели, огнепроводный шнур, сообщает ranak.me.

Оказалось, что владелец арсенала - 55-летний бывший милиционер. Когда у браконьера обнаружили патроны, предложили добровольно сдать оружие, но тот заверил, что у него ничего нет. А сейчас пенсионера МВД будут судить по уголовной статье и могут наказать лишением свободы на срок до семи лет.

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