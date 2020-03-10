2020-03-10T20:35:03+03:00
Экономика
КП Беларусь

Цены в Беларуси выросли за год на 4,5%

Больше всего за месяц подорожали услуги - на 2,3%
Павел МИЦКЕВИЧ
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Цены в Беларуси выросли за год на 4,5%Цены в Беларуси выросли за год на 4,5%Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Национальном статистическом комитете 10 марта рассказали об «изменении цен» в Беларуси в феврале. Конечно, изменились цены не в сторону снижения.

Итак, индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с минувшим январем составил 101%, а с декабрем 2019 года - 101,9%, сообщил Белстат.

В то же время «базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера», составил 100,3% по сравнению с январем, а с декабрем прошлого года - 100,9%.

Больше всего за месяц подорожали услуги - на 2,3%.

А за год, по официальной информации, цены выросли на 4,5% - по сравнению с январем-февралем 2019 года. Больше всего опять же подорожали услуги - на 6,7%.

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