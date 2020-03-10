2020-03-10T21:23:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двух пешеходов сбили за день в Минске

В обоих случаях пострадавших пришлось доставлять в больницу
Павел МИЦКЕВИЧ
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Двух пешеходов сбили за день в Минске. Фото: ГАИДвух пешеходов сбили за день в Минске. Фото: ГАИ
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Первый случай произошел на улице Стрелковой. Водитель автомобиля «Киа» не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в больницу.

Во втором случае водитель автомобиля «Тойота» вечером на улице Карбышева при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу вовремя снизил скорость и остановился, чтобы пропустить пешеходов. Но одного, судя по всему, не заметил. Возобновив движение, водитель сбил женщину. Ее тоже пришлось доставлять в больницу, сообщает столичная Госавтоинспекция.

- Пешеходы, обозначайте себя световозвращающими элементами. Водители, помните, при подъезде к пешеходным переходам снижайте скорость! Пешеход может появится неожиданно! - обратились к участникам дорожного движения в ГАИ.

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