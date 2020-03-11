2020-03-11T09:00:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Путин решил обнулить свои президентские сроки – так он сможет быть президентом России до 2036 года

Но при условии, что это разрешит сделать обновленная конституция
Григорий ГРИБОВ
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Путин решил обнулить свои президентские сроки – так он сможет быть президентом России до 2036 года.Путин решил обнулить свои президентские сроки – так он сможет быть президентом России до 2036 года.
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Это предложение в Госудуме внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова – это она была первой женщиной-космонавтом. Согласно предложению Терешковой, после вступления в силу нового Основного закона страны, действующий президент сможет снова избраться на пост главы государства либо, по словам Валентины Терешковой, нужно снять ограничение президентских сроков. Депутат попросила присутствующих депутатов поддержать ее инициативу.

После этого в Госудуму приехал Владимир Путин. Он выступил перед депутатами. По словам президента России, выборы должны быть открытыми и конкурентными. Также Глава Государства добавил, что сменяемость власти нужна для развития страны и что убирать ограничения по количеству сроков из конституции нецелесообразно.

Однако Президент России заявил, что он не против поддержать обнуление своих президентских сроков при условии, что Конституционный суд не сочтет эту поправку противоречащей Конституции, а большинство граждан поддержат ее.

Поддержку такого обнуления уже высказали депутаты «Единой России» и «ЛДПР».

Интересно, что такое обнуление распространится и на Дмитрия Медведева.

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Путин решил обнулить свои президентские сроки – так он сможет быть президентом России до 2036 года
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