После резкого обвала цена на нефть стала постепенно расти

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В понедельник, 9 марта, цены на нефть упали до рекордной отметки – по крайней мере, с 1991 года. Все из-за того, что страны ОПЕК (14 основных стран-экспортеров нефти) не смогли договориться о сокращении добычи нефти из-за падения спроса - а все из-за коронавируса. ОПЕК предлагала снизить добычу, Россия и Казахстан - против. Падение цены на нефть повлияло на котировки мировых фондовых рынков: акции компаний из США, Азии и Китая падают. Упал и российский рубль – а вслед за ним – белорусский.

Сейчас рынок постепенно «приходит в себя». Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после обвала 9 марта, стоимость нефти WTI выросла уже более чем на 3%.

По словам белорусских экспертов, в перспективе нам выгодна более высокая цена на нефть. Скажем, при цене в 70 долларов наша маржа будет выше, чем при 30 долларах.

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