В Беларуси зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом - в Минске и Гомеле

Один мужчина вернулся из Португалии, второй – из Германии, но до этого был в Италии

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Новый случай заражения коронавирусом в Беларуси зафиксировали в национальном аэропорту «Минск». Сообщается, что гражданин Беларуси вернулся из Португалии. Тест на коронавирус COVID19 показал положительный результат.

- Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов данного гражданина. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу, - сообщает Минздрав.

Сейчас состояние мужчины его удовлетворительное. Проводится активная госпитализация пациентов первого уровня – то есть тех, кто приехал вместе с ним из-за границы, и тех, кто был рядом с ним в самолете. Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная.

Под подозрением еще один белорус – в Минске. Он вернулся из Германии, но на границе забыл сообщить, что был в северной Италии.

- Министерство здравоохранения еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам – обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Минздрав призывает всех возвращающихся из-за границы - по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А, в случае появления респираторной инфекции, вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали.

В результате сегодня в больницах Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 11 пациентов. Трое из них готовятся к выписке. У всех пациентов состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет. Первым заболевшим стал студент БНТУ из Ирана. Вместе с ним госпитализировали его невесту, ее родителей и сестру. Наличие вируса подтвердилось пока только у отца невесты. Также фрагмент РНК коронавируса нашли у белоруски из Витебска, которая недавно вернулась из Италии.