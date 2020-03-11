Сестра приговоренных к смертной казни просит Лукашенко не расстреливать братьев

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Жестокое убийство произошло 10 апреля прошлого года в Черикове, небольшом райцентре Могилевской области. Утром соседи увидели, что горит дом 47-летней Натальи Кострицы, учителя-дефектолога Чериковской школы. Тело женщины в доме обнаружили спасатели МЧС. Наталью убили, нанеся около 150 ударов, в том числе ножом. Из дома пропали почти все продукты и компьютер. Эти вещи нашли в сарае у соседей погибшей - семьи Костевых. Там вместе с сестрой, племянниками и старшим братом жили Илья и Станислав. На тот момент парням было 18 и 20 лет. Их задержали по подозрению в убийстве. Смертный приговор 19-летнему Станиславу и 21-летнему Илье Костевым вынесли 10 января в Черикове.

Об этой трагедии еще до суда говорили на высоком уровне:

- Два подонка, иначе их не назовешь – уже и разбои были, и наказывали их – убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детей их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. А учительница защитила их и потребовала забрать из семьи, - говорил о деле Костиных Александр Лукашенко.

Позже сестра Анна рассказала правозащитникам, почему их семью признавали неблагополучной, как она и дети переживали расследование и где они сейчас. Анна говорила, что не ожидала смертных приговоров. Раньше она даже не знала о существовании в Беларуси смертной казни.

- Государственные адвокаты настраивали меня на большой срок лишения свободы. Говорили, что высшей меры быть не должно... До последнего у меня была надежда. Все в зале аплодировали, а у меня все оборвалось внутри…

А сейчас Анна Костева создала петицию, в которой просит Александра Лукашенко не расстреливать братьев. По закону, президент Беларуси имеет право помиловать людей, приговоренных к смертной казне. Однако на практике такое случается крайне редко.

- Склоняя голову перед родными и близкими убитой и принимая всю ту боль, причинённую действиями моих братьев, я всё же прошу Вас проявить милосердие к ним, - просит Анна. - Я понимаю, что мои братья совершили непоправимое — лишили жизни ни в чем не повинного человека и как-то исправить это, вернуть эту отобранную ими жизнь уже никому не подвластно. Но Вы, Александр Григорьевич, имеете власть и право сохранить жизнь моим двум братьям и не допустить, чтобы еще два человека были лишены самого дорогого, что у них есть — их жизни.

За 5 дней петицию подписали 236 белорусов. Через 5 дней петиция будет отправлена в администрацию президента.

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