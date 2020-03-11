Белорусских модниц ожидает гардеробная революция: в Минск приезжает известный стилист Александр Рогов

В рамках Brands Fashion Show стилист, телеведущий и автор книги «Гид по стилю» Александр Рогов в апреле проведет в белорусской столице большой мастер-класс

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Представлять Александра Рогова знатокам мира моды не надо - за youtube-каналами ROGOV LIVE и «Рогов в городе» следит более 200 тысяч человек, а его телешоу о преображении на российском канале СТС собирают миллионы зрителей.

Рогов работал с ведущими журналами - Esquire, Harper’s Bazaar, Glamour, ELLE, l’Officiel, ему доверяют свои образы звезды шоу-бизнеса, а параллельно стилист развивает свой бренд Alexandr Rogov.

В рамках 7-ого сезона Brands Fashion Show Александр Рогов выступит с большим мастер-классом, на котором расскажет про актуальные базовые вещи и тренды сезона-2020, вместе со зрителями проанализирует современную моду и подскажет, как грамотно разбирать собственный гардероб и интегрировать в него ультрамодные вещи. Как это обычно бывает на мастер-классах Рогова, зрителей ожидает живое общение, точные и понятные модные рекомендации, лайфхаки эффективного шопинга и советы по стилю для разных типажей фигуры. Свои лекции стилист обязательно подкрепляет наглядной демонстрацией одежды на моделях и трансляцией образов на больших экранах.

Мастер-класс Александра Рогова в Минске – настоящая гардеробная революция для всех поклонников таланта стилиста и отличная возможность из первых уст получить информацию о самых свежих тенденциях в мире моды. Кроме того, встреча с Александром Роговым – это огромный заряд позитива и мотивационной поддержки, за что так любят стилиста его подписчики.

Минский мастер-класс Александра Рогова состоится 11 апреля 2020 года в 18.00 в Falcon Club. Билеты - на сайте bezkassira.by.