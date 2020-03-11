Очередной случай коронавируса - теперь в Гродно

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13-й случай коронавируса в Беларуси выявили в Гродно:

- Проводится дополнительное обследование пациентки Гродненской областной инфекционной больницы в связи с тем, что при отсутствии клинических проявлений у нее получен положительный лабораторный результат на COVID-19. С учетом эпидемического неблагополучия страны пребывания, женщина сама обратилась за медицинской помощью. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдается. Гражданка Беларуси сдала тест еще на границе, так что все ее контакты первого уровня выявлены, - сообщили в Минздраве.

Известно, что 62-летняя женщина вернулась из Италии. Напомним, это уже 13-й случай заражения коронавирусом в Беларуси. Накануне стало известно, что новые заражения выявлены в Минске и Гомеле.