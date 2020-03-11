«Кормишь бездомных котов - плати штраф!» Пенсионер из Бреста требует принять меры против «кормильщиков»

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Штрафовать тех, кто подкармливает бездомных котов на дачных участках, предложил пенсионер из Бреста. С этой инициативой мужчина обратился в «Брестскую газету». Пенсионер Виктор Адамович считает, что коты угрожают дачным участкам. Именно котов он считает виновными в том, что урожай помидоров в его теплице снизился с 180 до 20 литров.

- Вся теплица перекопана котами, они устроили там туалет. За зиму почва в теплице приходит в негодность, - рассказал пенсионер корреспонденту издания. Мужчина считает, что эта проблема характерна для большинства садоводческих товариществ.

Пенсионер предложил распространить правило, предусматривающее содержание в квартирах не более двух котов, и на дачные участки, а в уставы садоводческих товариществ внести пункт о штрафных санкциях против «злостных кормильщиков бездомных животных».