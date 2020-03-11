В Беларуси три новых случая коронавируса: в Минске, Гомеле и Гродно.

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Новый случай заражения коронавирусом в Беларуси зафиксировали в национальном аэропорту «Минск». Сообщается, что гражданин Беларуси вернулся из Португалии. Тест на коронавирус COVID-19 показал положительный результат.

- Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов данного гражданина. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу, - сообщает Минздрав.

Сейчас состояние мужчины удовлетворительное. Проводится активная госпитализация пациентов первого уровня - то есть тех, с кем он приехал вместе из-за границы, и тех, кто был рядом с ним в самолете. Учитывая, что тест был проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная.

Под подозрением еще один белорус - в Минске. Он вернулся из Германии, но на границе забыл сообщить, что был в северной Италии.

Еще один случай коронавируса в Беларуси выявили в Гродно:

- Проводится дополнительное обследование пациентки Гродненской областной инфекционной больницы в связи с тем, что при отсутствии клинических проявлений у нее получен положительный лабораторный результат на COVID-19. С учетом эпиднеблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдается. Гражданка Беларуси сдала тест еще на границе, так что все ее контакты первого уровня выявлены, - сообщили в Минздраве.

Известно, что 62-летняя женщина вернулась из Италии. Напомним, это уже 13-й случай заражения коронавирусом в Беларуси.

- Министерство здравоохранения еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам - обязательно информируйте специалистов, работающих в зонах пограничного контроля, о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Минздрав призывает всех возвращающихся из-за границы, по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А в случае появления респираторной инфекции вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону, какие страны вы посещали.

В результате сегодня в больницах Беларуси с диагнозом COVID-19 находятся 13 пациентов. Трое из них готовятся к выписке. У всех пациентов состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет. Первым заболевшим стал студент БНТУ из Ирана. Вместе с ним госпитализировали его невесту, ее родителей и сестру. Наличие вируса подтвердилось пока только у отца невесты. Также фрагмент РНК коронавируса нашли у белоруски из Витебска, которая недавно вернулась из Италии.