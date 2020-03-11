В Осиповичах парень «срисовал» данные банковской карточки своей тети и прокачал компьютерную игру на 350 рублей

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В январе прошлого года 20-летний житель Осипович гостил у своей тети в Бобруйске. В один из дней женщина отправила племянника в магазин и передала ему свою банковскую карту. Карточку он вернул, но зато запомнил ее реквизиты. А потом он решил «прокачать» свой аккаунт в популярной онлайн-игре.

- В течение месяца, до момента обнаружения потерпевшей хищения денег, молодой человек 23 раза воспользовался реквизитами банковской карты для приобретения различных премиальных бонусов в игре на общую сумму более 350 рублей. Молодой человек рассчитывал, что из-за списания небольших сумм со счета женщина не заметит их пропажу, - сообщили в Следственном комитете.

Молодому человеку предъявлено обвинение по второй части статьи 212 Уголовного кодекса «Хищение путем использования компьютерной техники, совершенное повторно либо сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации». По этой статье парню грозит до пяти лет тюрьмы. До суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.