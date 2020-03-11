В Беларуси запретили продажу «чудо-пылесосов» и шуб на презентациях

Это следует из разъяснения Министерства антимонопольного регулирования и торговли

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило, к какому виду торговли относится реализация товаров на презентациях. Сообщается, что такая торговля относится к разносной торговле без использования специальных приспособлений для торговли.

МАРТ уточняет, что презентации нельзя относить к так называемой «торговле по образцам», потому что торговля по образцам осуществляется без одновременного присутствия продавца и покупателя. Продажа товаров на презентациях основана на «личных продажах», при которых продавец представляет товар потенциальным покупателям.

- На презентациях запрещается продажа средств защиты растений, технически сложных товаров бытового назначения, экземпляров аудиовизуальных произведений, компьютерных программ и фонограмм, одежды из натуральных меха и кожи, - сообщили в министерстве. Это вытекает из пункта 35 «Правил продажи отдельных видов товаров».

Это значит, что под запрет попали продажи на презентациях различных «чудо-пылесосов».