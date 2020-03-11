Беларусь сделала России новые предложения по поставкам нефти

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Сегодня в Москве прошли переговоры премьеров Беларуси и России Сергея Румаса и Михаила Мишустина. Белорусский премьер-министр кратко проинформировал об итогах встречи.

Ситуация в последнее время изменилась, и цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила новое предложение для нефтяных компаний, которое российская сторона приняла, — приводит Interfax.by слова Румаса.

- Журналистов всегда интересуют, в первую очередь, вопросы нефти в последнее время, но на самом деле сегодня на встрече с моим коллегой мы обсуждали широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, - сказал Сергей Румас. - У нас большая повестка дня, она не ограничивается нефтью. Товарооборот в прошлом году с Российской Федерацией был $36 млрд, и нефть и нефтепродукты хоть и занимают важную часть в этом товарообороте, но это не все сотрудничество в торговой сфере с РФ. Сегодня на первой полноформатной встрече с Михаилом Мишустиным были обсуждены все аспекты двустороннего сотрудничества, которые волнуют каждую из сторон. И в принципе я удовлетворен результатами переговоров.

Напомним, с 1 января Россия фактически перестала продавать Беларуси нефть. В январе и феврале белорусские НПЗ работали вполсилы - переработали только 1,8 миллиона тонн нефти. Нефть брали с миру по нитке. Сначала выручила компания «Сафмар» российского миллиардера Михаила Гуцериева - он друг Александра Лукашенко. Потом мы купили два танкера норвежской и российской нефти у европейских продавцов и привезли ее железной дорогой через порт в Клайпеде. Теперь ждем два танкера нефти от азербайджанского продавца - эту нефть привезут в Одессу, дальше - нефтепроводом и железной дорогой. В марте к «Сафмару» подключатся еще пять мелких российских нефтяных компаний. Всего в марте Беларусь планирует получить миллион тонн нефти. Напомним, по словам Лукашенко, белорусско-российское соглашение предусматривает поставку в Беларусь 2 миллионов тонн нефти в месяц.

К началу этой недели грянула еще одна новость: мировые цены на нефть обвалились на 40%.

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