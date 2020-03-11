2020-03-11T17:43:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: в Минске зацвела сирень

В этом году это случилось на 2 месяца раньше, чем обычно
Григорий ГРИБОВ
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Фотофакт: в Минске зацвела сирень. Фото: СТВ.Фотофакт: в Минске зацвела сирень. Фото: СТВ.
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Эта зима выдалась необычно теплой и бесснежной. И пока ученые обсуждают, хорошо это или плохо, белорусы радуются быстрому приходу весны. Доказательства привел телеканал СТВ: в его эфире показали фотографии, снятые на улице Уборевича – это в столичной Чижовке.

Фотофакт: в Минске зацвела сирень. Фото: СТВ.

Фотофакт: в Минске зацвела сирень. Фото: СТВ.

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