Безработный сельчанин из пчелиных ульев дачников, забрал мед, оставленный пчелам на пропитание зимой

Изменить размер текста: A A

На днях в милицию позвонили из деревни Вешевка, что в Березинском районе. В деревню приехала семейная пара горожан, чтобы проверить личную пасеку, и увидели, что там уже кто-то «похозяйничал». Подробности дела рассказали в пресс-службе МВД.

Как оказалось, неизвестный повскрывал пчелиные ульи и повырезал из рамок оставленный пчелам на зиму мед. Часть пустых рамок преступник положил обратно в пчелиные домики, но некоторые рамки выбросил неподалеку от участка. Всего пропало свыше 15 килограммов меда.

– У участкового возникло предположение, что в краже может быть замешан местный житель – безработный ранее уже судимый за кражи сельчанин. Придя по нужному адресу, правоохранители с порога спросили у мужчины, есть ли дома мед. Он начал отпираться, но в холодильнике оказались пакеты с сотами, полными меда, – пояснили в пресс-службе.

Подозреваемый сознался в краже и сказал, что в тот день был очень пьяным. Против него возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Оршанском районе двое парней украли у пенсионера ульев на $1000 долларов, чтобы самим заняться «пчелиным бизнесом».

Дельцов задержали, когда они приехали на пасеку в третий раз за оставшимися ульями (подробности).

Сельчанин узнал, что местная фирма накупила ульев для производства и «позаимствовал» себе половину.

Вора пчелиных домиков задержали в Лиозненском районе (подробности).