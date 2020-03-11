2020-03-11T18:56:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Полоцке под автобус попала 9-летняя школьница

Девочка выбежала на дорогу внезапно для водителя
Надежда БУТОВИЧ
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63-летний водитель автобуса сбил на дороге школьницу. Фото: ГАИ Витебск.63-летний водитель автобуса сбил на дороге школьницу. Фото: ГАИ Витебск.
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В дорожно-транспортном происшествии в райцентре на Витебщине пострадал ребенок, сообщила ГАИ Витебск в официальном сообществе во ВКонтакте.

Наезд произошел в среду, 11 марта, в Полоцке на улице Космонавтов. Примерно в 10.00 часов под колеса рейсового «МАЗа» внезапно выбежала школьница, водитель автобуса затормозить не успел.

– Девочка оказалась на проезжей части вне пешеходного перехода. 63-летний водитель автобуса не смог избежать наезда, 9-летнюю пострадавшую доставили в центральную горбольницу Полоцка, – пояснили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.

– С января 2020 года в Витебской области произошло 4 ДТП с четырьмя пострадавшими детьми. Чаще всего малолетние пешеходы выбегают на дорогу вне «зебры» или из-за припаркованных авто, – уточнили в ГАИ.

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