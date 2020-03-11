В Минске 15-летний подросток с друзьями по ночам обчищал кассы магазинов и кафе

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Череда преступлений, в которых замешан 15-летний учащийся одного из колледжей Минска, началась в конце января 2020 года. Гуляя как-то вечером с друзьям молодой человек пришел к закрытому кафе, где работали его знакомые. Он знал, что у работников есть условленное место, где они прячут ключ от входной двери и решил этим воспользоваться. Так подростки проникли в первое кафе и украли из кассы 500 белорусских рублей.

– Повторил грабеж уже в начале февраля: просто разбил стекло входной двери одного из торговых павильонов на рынке, забрал 70 рублей и прогулял их с друзьями. Спустя пару дней за ночь с друзьями вскрыли сразу 3 магазина без сигнализации, в первых двух им ничего не приглянулось, а в третьем добычей стал товар на сумму примерно 900 белрублей, – рассказали подробности пресс-службе МВД.

В совершении преступлений 15-летнему фигуранту помогал 14-летний друг-восьмиклассник и 18-летняя знакомая, которая нигде не учиться и не работает.

После тройного ограбления магазинов злоумышленников вычислили правоохранители, началось уголовное разбирательство. Однако подозреваемые не были арестованы и, невзирая ни на что, продолжили пополнять «послужной список».

В один из вечеров разбили стекло машины на парковке. А потом 15-летний парень придумал податься в бега, а деньги для этого решил украсть у собственной матери. Он за бутылку водки уговорил незнакомого мужчину взломать дверь кладовки в квартире родителей, где хранились сбережения. Он забрал примерно 800 белрублей в различных валютах, вызвал такси и поехал в Гомель. По пути его задержали правоохранители.

– В начале марта проходила комиссия ИДН, было решено направить 15-летнего обвиняемого в закрытое воспитательное спецучреждение. Ночью после комиссии он снова отравился на дело: с 18-летней подругой обворовал два торговых объекта. Девушка разбивала стекло камнем, а он проникал внутрь и похищал деньги и товары. На вырученные таким способом 600 рублей они купили в ломбарде каждый по смартфону, – добавили в пресс-службе.

Против всех трех фигурантов возбуждены уголовные дела, 15-летний «организатор» помещен в изолятор.

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