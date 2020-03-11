2020-03-11T20:33:52+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Глава ВОЗ охарактеризовал ситуацию с коронавирусом как пандемию

До этого во Всемирной организации вспышка COVID-19 оценивалась как эпидемия с множеством очагов заболеваемости
Надежда БУТОВИЧ
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: twitter.com.WHO.Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: twitter.com.WHO.
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На брифинге в Женеве в среду, 11 марта, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил актуальную ситуацию по коронавирусу. И новости тревожные.

Так гендиректор Всемирной организации здравоохранения заявил, что вспышку заболеваемости, вызванную коронавирусом, можно расценить как пандемию. Хотя всего пару дней назад в ВОЗ уровень заболеваемости COVID-19 называли лишь эпидемией с множеством очагов заболеваемости. Такую информацию пресс-служба ВОЗ опубликовала в официальном Twitter-аккаунте.

– На сегодняшний день болезнь COVID-19 расценивается нами как пандемия, – пояснил Гебрейесус.– ВОЗ круглосуточно проводит мониторинг заболеваемости короновирусом нового типа, и мы глубоко обеспокоены как темпом распространения и серьезностью заболеваемости, так и тревожными уровнями бездействия.

Кроме того, со стороны ВОЗ прозвучало предупреждение о том, чтобы не использовать формулировку «пандемии коронавируса» неосторожным образом. Так как из-за повышения угрозы вируса по сути ничего не меняется в оценке со стороны ВОЗ, в применяемой деятельности и задачах перед государствами в борьбе с инфекцией. Также Гебрейесус напомнил, что нынешняя вспышка – первая пандемия, вызванная коронавирусом.

– Все страны должны найти хороший баланс между защитой здоровья, минимизацией экономических и социальных потрясений и соблюдением прав человека в данной ситуации, – резюмировал глава ВОЗ.

Также «Комсомолка» ранее сообщала о том, что с заявлением 11 марта выступила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению коронавирусом могут заразиться от 60 до 70 процентов населения ФРГ – из-за отсутствия вакцины и слабого иммунитета у большинства граждан. В то же время канцлер выступила против закрытия границ стран Евросоюза, так как лучшей приемлемой мерой станет самоизоляция населения на домашнем карантине.

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