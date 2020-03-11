2020-03-11T21:01:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси: 12 марта дожди и сильный ветер, а к выходным снег и мороз – идет новый Хавьер?

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра
Надежда БУТОВИЧ
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К выходным в Беларусь придет циклон со снегом.К выходным в Беларусь придет циклон со снегом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Чересчур теплая зима разбаловала белорусов и совсем сбила с толку природу: в Минске зацвела сирень, а в регионах готовы сажать картошку, чтобы получить два урожая. Но пора бы вспомнить, что март всегда был месяцем борьбы уходящей зимы и весны. Вот такое противостояние пор года и ожидает нас к концу второй мартовской недели.

Так погода начнет портиться уже с четверга, 12 марта, проинформировали в Белгидромете. Ночью будет дождливо местами, а днем они прольются практически по всей территории Беларуси. При этом ожидается и сильный порывистый ветер западного и юго-западного направлений. Максимальные значения: 14 и даже 15-22 метра в секунду во время усиления ветра. По стране на четверг объявлен оранжевый уровень опасности. При этом погода будет «плюсовой» в среднем по республике +9-+12 градусов тепла днем.

В пятницу в Беларусь дойдут первые отголоски активной холодной фронтальной системы, которая приведет за собой воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру воздуха. Такая информация размещена на сайте Всемирной метеорологической организации. В пятницу, 13 марта, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью около 2 градусов выше ноля, а днем в среднем +7 тепла. В субботу, циклон подойдет ближе: в ночное время возможны заморозки: средняя температура около 0, а днем - +1 на термометрах.

Как и предупреждали в Белгидромете, несмотря на то, что март в 2020 году ожидается на 1-3 градуса теплее климатической нормы, но только в первой половине месяца, вторая его часть будет холоднее, то есть ближе к обычным для первого весеннего месяца значениям.

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