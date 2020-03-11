«На блюдечке с голубой каемочкой»: парень показал знакомому, где лежат деньги от продажи квартиры и ключ от дома – все украли

Молодой человек не скрывал от друзей, где прячет деньги, и поплатился за это. Фото: pixabay.com.

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В милицию Осиповичей 9 марта обратилась 48-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ее ограбили – деньги за продажу квартиры неизвестные выкрали прямо из дома. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

– Домашним «сейфом» в семье был системный блок компьютера, из него пропали 1400 долларов и триста евро. Так как следов взлома квартиры не было, потерпевшая предположила, что деньги мог украсть кто-то из друзей сына, так как при них он иногда разбирал и обратно собирал «тайник» с валютой, – пояснили правоохранители.

Под подозрение попал 19-летний горожанин, кроме укромного места он знал и где семья прячет ключ от входной двери. В ходе следствия правоохранители детально восстановили день кражи.

– Днем в понедельник, 2 марта, компания молодых людей отъехала от дома потерпевшей на такси. По дороге подозреваемый соврал, что приехал с заработков его дядя, который обещал ему дать денег. Парень попросил остановить такси, а сам дворами вернулся к дому друга, с помощью ключа открыл дверь, зашел внутрь и взял деньги из системника. Кстати, встретившись вечером с другом, мать которого он ограбил днем, похвастал, что дядя якобы дал ему аж 450 долларов и позвал поехать в Минск, где они вместе на эти деньги накупили продуктов и одежды, – прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, за украденные деньги фигурант купил себе дорогой смартфон и сделал татуировку. Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится в изоляторе, раньше он судим не был.

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