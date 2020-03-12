2020-03-12T10:19:48+03:00
Общество
КП Беларусь

На Гомельщине восстановили БАМ

«Лоевское море» за последние годы почти высохло, но сейчас его снова заполнили водой
Павел МИЦКЕВИЧ
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На Гомельщине восстановили БАМ. Фото: vk.com/ribachimsivvaНа Гомельщине восстановили БАМ. Фото: vk.com/ribachimsivva
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Днепро-Брагинское водохранилище в Лоевском районе начали заполнять водой. БАМ (так почему-то называют водохранилище местные) в последние годы из моря превратился в лужу - сюда перестали закачивать воду из Днепра. А когда-то это было любимое место отдыха жителей ближайших районов и рыбаков из разных уголков Беларуси.

БАМ перестали заполнять водой, потому что электроэнергии на огромные насосы нужно потратить очень много - это значит, выделить огромную сумму. Да и то стратегическое назначение, для которого водохранилище строили в советские годы, потеряло ценность. Поэтому наносы не включали около пяти лет, и БАМ практически исчез.

Но вот недавно в облисполкоме решили возродить водохранилище. Оказалось, что из-за отсутствия воды в БАМе во время засухи страдают посевы. Теперь с помощью восстановленного «Лоевского моря» надеются поднять уровень грунтовых вод, наполнить мелиоративные каналы и в целом улучшить гидрологическую ситуацию в регионе.

На Гомельщине восстановили «БАМ». Фото: vk.com/ribachimsivva

На Гомельщине восстановили «БАМ». Фото: vk.com/ribachimsivva

Ну а рыбаки надеются на хороший улов. Некоторые уже выпускают рыбешек, чтобы плодились и размножались.

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