На Гомельщине восстановили БАМ
Днепро-Брагинское водохранилище в Лоевском районе начали заполнять водой. БАМ (так почему-то называют водохранилище местные) в последние годы из моря превратился в лужу - сюда перестали закачивать воду из Днепра. А когда-то это было любимое место отдыха жителей ближайших районов и рыбаков из разных уголков Беларуси.
БАМ перестали заполнять водой, потому что электроэнергии на огромные насосы нужно потратить очень много - это значит, выделить огромную сумму. Да и то стратегическое назначение, для которого водохранилище строили в советские годы, потеряло ценность. Поэтому наносы не включали около пяти лет, и БАМ практически исчез.
Но вот недавно в облисполкоме решили возродить водохранилище. Оказалось, что из-за отсутствия воды в БАМе во время засухи страдают посевы. Теперь с помощью восстановленного «Лоевского моря» надеются поднять уровень грунтовых вод, наполнить мелиоративные каналы и в целом улучшить гидрологическую ситуацию в регионе.
На Гомельщине восстановили «БАМ». Фото: vk.com/ribachimsivva
Ну а рыбаки надеются на хороший улов. Некоторые уже выпускают рыбешек, чтобы плодились и размножались.