2020-03-11T22:09:11+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко перенес «Большой разговор с президентом», но не совсем из-за коронавируса

Ежегодное многочасовое интервью было запланировано на 12 марта
Надежда БУТОВИЧ
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"Большой разговор с президентом" переносится. Фото: belta.by."Большой разговор с президентом" переносится. Фото: belta.by.
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С 2017 года Александр Лукашенко практиковал встречу с журналистами, представителями общественности и экспертами в различных областях в формате «Большого разговора с президентом». Диалог-интервью длился всегда по несколько часов, затрагивал массу тем. В 2020 году «Разговор» был запланирован на 12 марта, но пока встреча отменяется. Об этом журналисты tut.by узнали от Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря президента.

– Отмена «Большого разговора» произошла не только и не столько по причине распространения коронавируса. Хотя Александр Лукашенко уже однозначно высказывал свою позицию в этом вопросе и пояснял, что здесь всем следует быть очень аккуратными, без «шапкозакидательства» и беспечного отношения к вирусу, – пояснила представитель главы страны.

Но также отмена мероприятия случилась из-за «наслоения» важных политических событий в президентском графике: ежегодного послания к народу и Нацсобранию, заграничного визита, серии рабочих поездок по стране, ряду интервью СМИ.

– Говоря в целом, сложилось стойкое ощущение, что перенос «Большого разговора с президентом» только положительно скажется на его содержательной части, к тому времени тем и вопросов, уверены, станет больше, – добавила Эйсмонт.

Чем же в ближайшее время заменится «Разговор» в расписании Александра Лукашенко рассказали в Telegram-канале Пул Первого. На днях у президента запланирована беседа «за закрытыми дверями» с Владмиром Караником. Сообщается, что с главой Минздрава белорусский президент обсудит, как выполняются его поручения и не только по коронавирусу и принимаемых мерах по нераспространению, но по зарплатам медикам, закупкам оборудования и другим актуальным вопросам. Однако, как говорилось выше, большая часть доклада Караника пройдет без СМИ.

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