2020-03-11T22:22:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

Отдел образования Жлобинского района потратит на подписку 12 тыс. рублей

Деньги на газеты выделят из бюджета
Павел МИЦКЕВИЧ
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Отдел образования Жлобинского района потратит на подписку 12 тыс. рублейОтдел образования Жлобинского района потратит на подписку 12 тыс. рублейФото: Павел МАРТИНЧИК
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На электронной торговой площадке Беларуси появилась информация о закупке «Услуга по приему подписки на печатные средства массовой информации на 2-й квартал 2020 года и осуществление доставки вышедших из печати изданий».

Заказчик - отдел образования Жлобинского районного исполнительного комитета. В информации говорится о том, что общая ориентировочная стоимость закупки - 12 033 BYN. Источник финансирования - бюджетные средства.

В прикрепленных документах есть разнарядка по подписке, в которой говорится о том, сколько каких изданий должны выписать школы. Например, «СБ», «Гомельскую правду», «Наставницкую газету», районку и сборник нормативных документов минобразования должны выписать на апрель все местные учреждения образования.

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Отдел образования Жлобинского района потратит на подписку 12 тыс. рублей
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