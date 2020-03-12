Они были в Австралии на съемках фильма

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Звезда Голливуда Том Хэнкс заразился коронавирусом. Американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель стал первой звездой, у которого нашли новый опасный вирус. Также заразилась его супруга - актриса Рита Уилсон.

О том, что тест на коронавирус оказался положительным, звезда «Форрест Гампа» сам рассказал широкой публике. На своих страницах в Isangtram и Twitter акетр опубликовал фото медицинской перчатки в мусорном ведре и написал о том, что вместе с женой попал на карантин в Австралии. Там он работал над фильмом про Элвиса Пресли.

- Мы почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас была простуда, и некоторые боли в теле, - рассказал Том Хэнкс. Он добавил, что сейчас они в порядке, находятся на карантине, и пожелал всем беречь друг друга.

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом. Фото: twitter.com/tomhanks

Уже более 600 тыс. человек лайкнули это сообщение в Твиттере и свыше миллиона - в Инстаграме. Хэнксу и его жене по 63 года - люди такого возраста находятся в зоне риска возникновения серьезных осложнений от коронавируса.

Напомним, Том Хэнкс - почти гомельчанин. В голливудском фильме «Терминал» он показывал водительские права с белорусскими надписями: «Вадзіцельскае пасведчанне», место выдачи - город Гомель, 1997 год».

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