Названы минимальные пороги баллов на ЦТ-2020

На военные факультеты проходными будут отметки от 7 баллов по 100-балльной шкале

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Министерство образования Беларуси издало постановление «Об определении отметок, приравниваемых к неудовлетворительным». Речь идет о сдаче Централизованного тестирования при поступлении в вузы.

По предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» нижний порог ЦТ установлен в пределах 10 баллов. Для специальностей «Белорусский язык и литература», «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература. Иностранный язык», «Русский язык и литература. Иностранный язык», «Белорусская филология», «Русская филология», «Славянская филология» неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 24 баллов включительно.

По первому предмету профильного испытания при поступлении на I ступень высшего образования «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» проходными будут отметки от 20 баллов, а по второму - от 10.

По первому предмету профильного испытания «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки» - от 25 баллов, по второму - от 15.

В то же время при наборе в вузы Министерства обороны, МЧС и Госпогранкомитета, а также на военные факультеты неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 6 баллов включительно по предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки».