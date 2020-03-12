В Каменецком районе взорвалась газовая плита, мужчина получил ожоги

Пенсионер поставил на огонь ужин и вышел из постройки, а вернувшись, заметил, что конфорка не горит

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В Каменецком районе Брестской области произошел взрыв, есть пострадавший. 11 марта в частной постройке взорвалась газовая плита, мужчина получил ожоги - его госпитализировали. О ЧП стало известно после звонка из больницы, куда доставили пострадавшего пенсионера.

- Оперативная группа прибыла к месту жительства мужчины и выяснила, что на территории домовладения произошло разрушение постройки без последующего горения, - рассказали в МЧС Беларуси. - По словам пострадавшего, внутри постройки была газовая плита и баллон.

Мужчина поставил на огонь кастрюлю со своим ужином и вышел из постройки. А вернулся только через 15 - 20 минут и увидел, что конфорка не горит. Пенсионер снова попытался разжечь плиту, и тут произошел взрыв.

Это услышала внучка мужчины, она вышла на улицу и увидела страшную картину, вызвала медиков. Хозяина спасли, а вот его хозпостройка полностью разрушена.