В Гомеле «заминировали» областной суд

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Утром 12 марта неизвестный сообщил о том, что в помещении Гомельского областного суда находится взрывное устройство. Из здания суда по улице Кирова эвакуировали работников и посетителей - судья, прокуроры, адвокаты, секретари пока отдыхают. Соответственно, запланированные на первую половину дня заседания отменены.

Территорию суда оцепили, перекрыли проезжую часть и тротуары. На месте работают милиция, сотрудники Следственного комитета, скорой помощи и МЧС, рассказали в УВД. Параллельно с обследованием здания милиция ищет телефонного террориста.