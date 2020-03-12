КП Беларусь
В Гомеле «заминировали» областной суд
Перекрыта улица, а судебные заседания пришлось отменить
В Гомеле «заминировали» областной судФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Утром 12 марта неизвестный сообщил о том, что в помещении Гомельского областного суда находится взрывное устройство. Из здания суда по улице Кирова эвакуировали работников и посетителей - судья, прокуроры, адвокаты, секретари пока отдыхают. Соответственно, запланированные на первую половину дня заседания отменены.
Территорию суда оцепили, перекрыли проезжую часть и тротуары. На месте работают милиция, сотрудники Следственного комитета, скорой помощи и МЧС, рассказали в УВД. Параллельно с обследованием здания милиция ищет телефонного террориста.