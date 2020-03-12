Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: «Для паники нет оснований»

Глава Минздрава призвал тех, кто возвращается из-за границы, увеличить сознательность и выступил за отмену массовых мероприятий

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Президент Беларуси 12 марта принял с докладом министра здравоохранения, обсудив тему коронавируса в стране.

- Нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

В свою очередь, министр Владимир Караник отметил, что «сейчас очень важно консолидировать общество»:

- Чтобы граждане, которые приезжают из-за границы, увеличили свою сознательность. Если вы вернулись из стран, не очень благоприятных по эпидемиологии, сдайте тест, ограничьте свои контакты, не посещаете своих пожилых родственников, - цитирует пресс-служба Минздрава.

Кроме того, министр выступил за ограничение массовых мероприятий:

- Минздрав работает на профилактику - чтобы не пришлось гасить вспышку. Больницы перепрофилированы на недолгое время. Сейчас во всех областях страны есть корпуса больниц, которые готовы к поступлению больных. Для того чтобы при поступлении хоть одного заболевшего не нужно было срочно эвакуировать весь корпус, - добавили в Минздраве.

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