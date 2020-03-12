2020-03-12T12:03:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорус выбросил на границе саблю XIX века

Он пытался избавиться от контрабанды, когда авто отправили на осмотр
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорус выбросил на границе саблю XIX века. Фото: grt.customs.gov.byБелорус выбросил на границе саблю XIX века. Фото: grt.customs.gov.by
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Мужчину из Витебска оштрафовали за то, что он пытался избавиться от старинной сабли в пункте пропуска «Брузги». У мужчины, который возвращался в Беларусь из Польши, не было разрешения на перемещение через границу клинкового холодного оружия, да и письменной декларации тоже. Поэтому, чтобы избежать административной ответственности, белорус захотел избавиться от сабли.

Мужчина за рулем Volkswagen пытался пересечь границу через «зеленый» коридор, но когда его авто отправили на осмотр, водитель вдруг выбросил саблю из машины. Таможенники пресекли попытку нарушителя избавиться от контрабанды.

Белорус выбросил на границе саблю XIX века. Фото: grt.customs.gov.by

Белорус выбросил на границе саблю XIX века. Фото: grt.customs.gov.by

- Также установлено, что изготовленная в Западной Европе в середине XIX века пехотная солдатская сабля представляет антикварную и культурную ценность, - сообщает Гродненская региональная таможня.

За нарушение режима в пункте пропуска мужчину уже оштрафовали, а сейчас в отношении его ведется еще один административный процесс - по факту недекларирования товара.

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